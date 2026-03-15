Tayland'ın Samut Sakhon bölgesinde akaryakıt istasyonlarındaki pompalar durdu. Pompaların üzerine üzgünüz şu an yakıt veremiyoruz yazıları asıldı.

Hükümet Mart başında dizel fiyatlarını 15 günlüğüne dondurmuştu. Uygulamanın son gününde sürücüler, fiyatların aşırı artacağı endişesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti

Bazı istasyonlarda yakıt kalmayınca, geçici olarak satışlar durduruldu. Satıcılar da talep yoğunluğundan dolayı önlem almak zorunda kaldıklarını söylüyor.



PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İran savaşı başladığından bu yana petrol fiyatlarında artış sürüyor.

Analistler Hürmüz boğazının açılmaması halinde ham petrolün varil fiyatının 150-200 dolar seviyelerini görebileceği konusunda uyarıyor.

Korkulan olur ve ham petrol fiyatları 200 dolar seviyelerine çıkarsa bunun küresel bir resesyona ve enflasyonda ani bir yükselişe neden olabileceği düşünülüyor.