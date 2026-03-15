İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırısında, füzeden çıkan şarapnel parçalarının Kudüs’teki ABD konsolosunun konutuna isabet ederek hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, “ABD konsolosunun Kudüs’te ikamet ettiği bina, İran tarafından fırlatılan ve önlenen bir füzeden çıkan şarapnellerle zarar gördü.” ifadelerine yer verildi.

Haberde, konsolosun adını vermedi ve olay sırasında binada bulunup bulunmadığı belirtilmedi.

Tel Aviv ve Washington’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.