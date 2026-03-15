Suriye İçişleri Bakanlığı enstitünün güvenlik kurumlarının profesyonel standartlara uygun şekilde eğitilmiş kadın kadrolarla desteklenmesi için kurulduğunu duyurdu. 15 bin başvurudan 200 kişi erbaş kursu için seçildi.

Eğitim programlarında toplumsal konularda kadın polislerin etkin rol üstlenmesini gerektiren durumlara dair özel derslerin de yer alacağı belirtildi.

Fotoğraf: SANA

Enstitünün müdürü Tuğgeneral Huda Sercavi şöyle konuştu:

“Kadın polislerin varlığı, kadınlar ve çocuklarla ilgili toplumsal vakalarda daha doğru ve hassas bir yaklaşım geliştirilmesini sağlayacaktır.”