(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Hussein Şhabaz ile Ali Hussein mahkemeye çıkarıldı.Polis memuru Ergin Güler mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde tespit edilen Hussein Şhabaz’ın 24 Kasım 2024’ten beri 364, Ali Hussein’in ise 4 Mayıs 2025’ten beri 200 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 7 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.