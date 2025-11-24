Meteoroloji Dairesi, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Daire’nin 1 Aralık Pazartesi gününa kadar olan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli, periyodun ilk gününde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın, parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, periyodun geriye kalan bölümünde ise az ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 23-26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında olurken, rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.