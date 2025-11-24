(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen "Kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp, sarhoşluk, yaralama, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından tutuklanan Amgad Nazar Mohamed Elatta yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tuğçe Çelik mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20.11.2025 tarihinde saat 23:45 raddelerinde zanlının nefesinde %178 mlg alkollü içki tesiri altında Ortaköy'de ikamet eden eski kız arkadaşının evinin kapısını telefonlarına cevap vermediği gerekçesi ile tekme atmak sureti ile hasara uğratıp açarak mülke tecavüz etikten yatak odasının kapısını elleri ve ayakları ile vurup kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının elleri ile eksi kız arkadaşının yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup başını duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip yine ona ait iPhone 11 marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere vurup kırmak suretiyle hasara uğrattığını kaydetti. Polis, zanlının apartmanın merdiven anlamsızca makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği esnada kendisini sakinleştirmeye S.J.K’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettikten sonra olay mahalinde kırılan cam parçasını eli ile alp sağ ayak baldırına sokmak suretiyle 18cm kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, iki müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde her iki müştekinin şikayetini geri çektiğini ancak zanlının kız arkadaşının kırılan kapılar ve telefonunun tazmin edilmesini istediğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.