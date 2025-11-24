Minareliköy’de bugün öğlen saatlerinde bir evin arka bahçesinde, muhtemelen ahşap çardaktaki elektrik tesisatının kısa devre yapıp çardağı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu çardak, ambar içerisindeki tahta paletler, kapı kasaları, çeşitli ahşap malzemeler ile bahçe çiti yandı.

- Araç yangını…

Öte yandan Lefkoşa’da da aynı saatlerde Kemal Aksay Caddesinde, Mustafa Keçecioğlu’nun kullanımındaki LH 611 plakalı van araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın motor bölümü ile ön kabin kısmı tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ise aracın boyası da zarar gördü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.