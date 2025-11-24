Genel Tarım Sigortası Fonu, küçükbaş hayvanlar için 1 milyon 737 bin TL’lik çiçek hastalığı tazminatının 22 üreticiye ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, yazılı açıklamasında, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 189 küçükbaş için 22 üreticiye 1 milyon 737 bin 180 TL tazminat ödendiğini belirtti.

Kızılduman, nisan ve eylül aylarına ait tazminatların Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildiğini kaydetti.