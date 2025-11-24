Genel Tarım Sigortası Fonu, küçükbaş hayvanlar için 1 milyon 737 bin TL’lik çiçek hastalığı tazminatının 22 üreticiye ödendiğini duyurdu.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yarın yürüyüş düzenlenecek
İçeriği Görüntüle
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, yazılı açıklamasında, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 189 küçükbaş için 22 üreticiye 1 milyon 737 bin 180 TL tazminat ödendiğini belirtti.
Kızılduman, nisan ve eylül aylarına ait tazminatların Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildiğini kaydetti.