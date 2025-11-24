Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, gazetecilere yönelik tehditlerin demokratik düzene saldırı olduğunu, bu tür saldırıları kınamak yerine yetkililerin ülkede güvenliği sağlayacak somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Maviş, yazılı açıklamasında, gazeteci Pınar Barut'un ölümle tehdit edildiğini, ailesinden para talep edildiğini organize suç faaliyetlerinin gazetecilere kadar uzandığını savundu.

“Suç örgütlerinin adaya bu kadar rahat girebilmesi ve serbestçe hareket edebilmesi kabul edilemez. Bu hepimiz için ciddi bir tehdittir” diyen Maviş, olayın güvenlik güçlerinin gündem olan “huzur operasyonunun” hemen sonrasında yaşandığını ifade etti.

Ülkede kimsenin kendini güvende hissetmediğini savunan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gazetecilerin susturulduğu bir ülkede insanların da eğitimin de demokrasinin de güvende olamayacağını belirtti.

“Toplum olarak tehditlere değil, dayanışmaya ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmalıyız” diyen Maviş, KTÖS’ün, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile dayanışma içinde olduğunu da belirtti.