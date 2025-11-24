Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali'nin 62’nci madde tahtındaki konuşmasının ardından Tatil Evleri Yasa Tasarısı’nı ele almaya başladı.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC’de doğup, 20 yaşına kadar KKTC’de yaşadığı teyit edilmesine rağmen ikamet izni olmadığı gerekçesiyle adli süreçlere tabi kalıp, tutuklanmasını son derece dramatik bir olay olarak niteleyip, eleştirdi.

Avukatının ilgili tüm makamlara müracaat ettiğini ve tüm tespitlerin yapıldığını kaydeden Şahali, söz konusu şahsın KKTC’de doğduğunun, doğduğu günden beri KKTC’de yaşadığının ve başka bir ülke vatandaşlığına sahip olmadığının resmi makamlarca teyit edildiğine dikkati çekti.

Sözkonusu şahsın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına ilişkin prosedürün tamamlanmasını tutuklu olarak beklemek zorunda bırakılmasının “kabul edilemez” olduğunu dile getiren Şahali, "Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlığa kabulünün yapılması gerekiyordu.. Bugün değil dün yapılmış olmalıydı.. Önceki gün yapılmalıuydı" dedi.

Söz konusu şahsın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının insan haklarının alenen ihlali olduğunu kaydeden Şahali, “Söz konusu şahsın KKTC’de doğduğu, doğduğu günden beri KKTC’de yaşadığı teyidi varsa KKTC makamlarının gerekli işlemleri tamamlamış olması gerekirdi” diye konuştu.

Şahali, geç kalındığını ancak daha fazla gecikmeden ilgili mevzuatın gerekleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun bugün derhal toplanarak, sözkonusu şahsın KKTC yurttaşlığına kabulünü sağlaması ve insanlık ayıbını ortadan kaldırılmasını istedi. Hükümetin gerekli iradeyi ortaya koymasını talep eden Şahali, sorunun ortadan kalkmasını diledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Şahali’yi yanıtladığı konuşmasında, vicdani ve kişisel anlamda birçok şeyin yapılmak istendiğini ancak yasaların elvermediğini belirtti. Oğuz, “Maalesef ülkemizde bazen hiç kimsenin düşünmediği veya karşılaşmadığı sorunlar ile karşılayabiliyoruz” dedi.

Suçu olmayan çocuğun aile kaynaklı bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Oğuz, annesi ve babası Türkiye vatandaşı olan çocuğun da Türkiye vatandaşı olma hakkı bulunduğunu ancak ailenin işlemleri yapmadığını belirtti.

Oğuz, UBP’nin geleni-gideni vatandaş yapmadığını ancak bahse konu çocuğun tüm vatandaşlık kriterlerini taşıdığını kaydetti.

Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı süreci başlayan sözkonusu şahsın insani ikamet izniyle ilgili genelge yayınladıklarını ve bugün bir-iki saat içinde serbest bırakılacağını aktardı.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı süreci devam ederken insani ikamet izniyle ülkede kalmaya devam edebileceğini ve kaçak durumdan dolayı kesilen para cezasının silinmesi için gerekli düzenlemenin de yapılacağını belirtti. Oğuz, kızın kardeşi ile ilgili de aynı işlemlerin yapılacağını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, kişiye özel düzenleme yapılmasının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

- Tatil Evleri Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Tatil Evleri Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tasarıya ilişkin raporu okudu. Öztürk, turizm amaçlı konutların hukuki bir zeminde ve devlet kontrolünde kiralanmasının amaçlandığını belirtti.

-Solyalı

Tasarı üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Ürün Solyalı aldı. Solyalı, tüm eleştirilere rağmen gündeme getirilen yasanın herkesin içine sinen bir hale getirilmesi olanağının yaratılmadığını söyledi.

Turizmin, planlı ve casino işletmeciliği dışında da yapılmasının önemine değinen Solyalı, butik otel işletmecilerinin talep ettiği kuralların yasaya dahil edilmediğini savundu.

Yasayla sadece vergi almanın amaçlandığını iddia eden Solyalı, yasa gücünde kararnamelerle yabancılara taşınmaz mal satışı öngören düzenlemeler yapılmasını da eleştirdi. Mayıs ayında geçen yasa gücünde kararnamelerden birincisinde Tatil Evleri Yasası’nın geçmiş bir yasaymış gibi muamele gördüğüne işaret eden Solyalı, böyle bir yasa daha ortada yokken hangi yetkiyle bunun yapıldığını sordu. Ürün Solyalı, turizm gelirinin sokağa da yansıması gerektiğini belirtti.

Solyalı, Tatil Evleri Yasası’nın yerel işletmeciyi korumadığını belirterek, bu yasaya olumsuz oy kullanacaklarını kaydetti.



-Özdenefe



CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de söz alarak, tasarının, detaylı çalışılmadan gündeme getirildiğini söyledi. Meclis’in bunu sağlıklı tartışamayacağı eleştirisinde bulunan Özdenefe, bu nedenle içinin rahat olmadığını belirtti.



Turizm amaçlı kiralanacak evlerin elektrik, su gibi alt yapılarına ilişkin devletin sorumluluğu olacağını kaydeden Özdenefe, kiralanacak evlerde inşaat ruhsatına aykırılık varsa ne olacağını sordu. Özdenefe, evleri kiralayanlara getirilen zorunluluklar ve cezalara değinerek, buralarda anlaşılmazlıklar olduğunu söyledi.

Bu evlerin piyasaya girmesinin ciddi bir haksız rekabete sebep olacağı endişesi olduğunu belirten Özdenefe, tasarının aceleyle geçirilmemesini istedi.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros da, konuyu ekonomik açıdan değerlendirdi. Toros, çok büyük hacimde gayrimenkul stoku oluşmasının yarattığı mağduriyeti gidermek adına atıl gelir kaynağını gerçeğe dönüştürme isteğini farkında olduğunu söyledi.

Tasarının birden fazla sektörü ve ülkenin yatırım iklimini doğrudan etkilediğini belirten Toros, her paydaşın dahil olacağı bir ortak akıl bulunması gerektiğini kaydetti.

Toros, tasarının bu şekilde oy çokluğuyla geçmesinin doğru olmayacağını belirterek, tasarının komiteye geri çekilmesi ve bütçeden sonra istişareye yeniden açılıp, şekillendirilmesi gerektiğini savundu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da söz alarak eleştirileri yanıtladı.

Evlerin bugüne kadar kontrol ve denetim olmadan kiralandığını kaydeden Ataoğlu, bu evlerde konaklayanlar marketlerden alış veriş yapma ya da restoranlarda yiyerek, dışarıya katma değer sağladığını belirtti.

Bütün paydaşlarla birlikte çalıştıklarını aktaran Ataoğlu, bu tür yerlerin kontrol ve denetimde olmasıyla yatak ve turist sayısının da çıkarılmış olacağını kaydetti.

Gereken vergi ve harçların da alınacağını belirten Ataoğlu, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Toros yerinden söz alarak bu evlerin konut olarak yapıldığını, tatil evi diye bir şey olmadığını söyledi. Yasa tasarısının birçok eksik ve yanlış içerdiğini kaydeden Toros, “Fevkalade yanlış bir varsayımla hareket ediyorsunuz.” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hala hazırda kiralanan evlerin kayıt altına alınıp, Maliye Bakanlığı ile kendilerinin denetimine gireceğini söyledi. Bu çalışma hayata geçtikten sonra mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak gereken kontrollerin yapılabileceğini belirten Ataoğlu, böylece ülkeyi ziyaret eden ve konaklayan turist sayısının kayıt altına alınabileceğini vurguladı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yerinden söz alarak, yerel ve küçük yatırımcının nasıl korunacağını sordu. Ataoğlu, elde edilecek gelirle küçük yatırımcıya destek verileceğini ve bunun yasaya da yazılabileceğini söyledi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, turizm amaçlı kullanılacak evlerde yangın çıkışı gibi bazı güvenlik tedbirlerinin olması gerektiğini kaydetti. Özdenefe, hem yabancıların taşınmaz mal almasına ilişkin mevzuatın, hem de tatil evleriyle ilgili mevzuatın bütçeden sonra birlikte ele alınmasını önerdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kiralanacak evin ilgili bakanlığın kontrolünde olacağını belirtti.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise, bahse konu evler turistik tesis olarak inşa edilmediğini yineleyerek, bunlar kiralandığında devletin hangi yasalara göre denetimi yürüteceğini sordu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu konutların ilgili bakanlığın kontrolünde olacağını yineledi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yerinden söz alarak, 1 Mart 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülen bu yasanın üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti. Bu yasa tasarısı en kısa yoldan bu amaçla kullanılan konutun kayıt altına alınması ve oluşacak gelirin devletin hanesine yazılmasının murat edildiğini kaydeden Uluçay, yabancıların mal alımı ile alakalı sorunları beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak, ev kiralanmasından elde edilen gelirin kullanılması noktasının tartışmalı olduğunu belirtti. Barçın, tasarının komiteye geri çekilmesini istedi.

Maliye'ye kalacak olan mahalli gelirlerin yüzde 9.5’inin belediyelere aktarılması gerektiğini söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yeniden söz alarak, soru ve eleştirileri yanıtladı.

Yabancılara ait evlerin bir çoğunun kayıt dışı olarak turizm amaçlı kullanıldığını belirten Oğuz, bunlara yasal bir boyut kazandırılacağını aktardı.

Oğuz, mevcut stokları tüketmek ve yasal boyuta ulaştırmak için bu çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti.