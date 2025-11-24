Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Gökay Karagil’e, Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün düzenlenen törenle rütbesi takıldı.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay Karagil’in özgeçmişinin okunmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Polis Genel Müdürü Ali Adalıer tarafından rütbeleri takıldı.

-PGM Ali Adalıer polis okulundaki eğitmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı…

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Polis Teşkilatı’nın eğitim yuvası olan Polis Okulu Müdürlüğünü de ziyaret ederek, okulda eğitmen olarak görev yapan polis mensuplarının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette eğitmen polisler ile bir araya gelen PGM Adalıer, disiplinli, mesleki bilgilerle donatılmış ve polislik mesleğine bağlı seçkin polis adaylarının teşkilata kazandırılmasında büyük emek sarf eden polis mensuplarına teşekkür ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.