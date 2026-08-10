Kamalı Haber

Gönyeli’de meydana gelen KKTC'de izinsiz olarak ikamet etme suçundan tutuklanan M.A.R., M.M.H. ve A.A.H.E. mahkemeye çıkarıldı.

İzinsiz ikamet ettikleri tespit edildi

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Görkem Kamburca mahkemeye olguları aktardı. Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde 20:00-23:50 saatleri arasında Gönyeli bölgesinde yapılan muhaceret kontrollerinde, M.A.R.’nın 21.02.2026 tarihinden 206 gün, M.M.H.’nin 08.06.2025 tarihinden itibaren 424 gün, A.A.H.E.’nin 29.11.2025 tarihinden itibaren 251 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

İhraç işlemleri için cevap bekleniyor

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

8 gün tutuklu kalacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.