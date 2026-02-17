Karşıyaka’da yaşayan Philip Christopher Mcduff (E-68) ve Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Deniz Tunç (E-60), dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Mcduff ve Tunç’a görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Söz konusu şahısların ölüm sebepleri ise yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Her iki ani ölüm olayıyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.