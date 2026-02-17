(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı Oğuzhan Demir yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı.

Polis, 11 Şubat 2026 tarihinde, saat 10.40 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik

Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.