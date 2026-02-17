(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Rahmetcan Ahmedurova ile Şharlat Myroduva mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde bir arazi içerisinde, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından muhafaza edilen bir araçta takılı bulunan radyo teyip ve başka bir araçta takılı bulunan radyo teyip ile iki adet hoparlörün oldukları yerden sökülmek suretiyle çalındığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis, meseleyle ilgili gerekli ifadelerin alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede çalışma izniyle bulunup, yasal statüleri olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

