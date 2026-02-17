Üreticilerin 2025-2026 üretim yılı tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sağladığı Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlanabilmek için beyan bildirimlerini 27 Şubat Cuma gününe kadar yapması gerekiyor.

Ödeme için üreticilerin ekili, dikili ve nadasa bırakılan arazilerini Fon’a beyan etmeleri gerektiğini kaydeden Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yazılı açıklamasında başvuruların Genel Tarım Sigortası Fonu ile Bölge ve Kaza Tarım Dairelerinde olmak üzere 10 merkezde kabul edileceğini belirtti. Kızılduman, devlet kurumlarından kiralanan veya kaymakamlıklar aracılığıyla kullanım hakkı verilen arazilerin beyanının ise kira mukavelesinde adı geçen kişiler tarafından yapılabileceğini kaydetti.

Kızılduman, üreticilerin kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında yalnızca bu yılki ürün durumlarını belirtmeleri gerektiğini, ekilmeyen veya başka üreticiye geçen parsellerin ise iptal edilerek işaretlenmesi gerektiğini vurguladı. Kızılduman yeni beyan edilecek parseller için mülkiyet, icar veya miras belgelerinin ibraz edilmesinin zorunlu olacağını da ifade etti.

Devlet çalışanlarının ikinci iş yasağı nedeniyle başvuru yapamayacağı, yapılması halinde başvuruların iptal edileceğini belirten Kıılduman, ayrıca, tahıl ve baklagil üreticilerinin kuraklık tazminatından yararlanabilmeleri için gübre faturalarını veya tasdikli makbuzlarını Fon’a sunmaları gerektiğini söyledi.

-İbraz edilmesi gereken belgeler...

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2025-2026 üretim yılı için yapılacak beyan başvurularında ibraz edilmesi gereken belgeleri de açıkladı.

Kızılduman, devlet kurumlarından kiralanan veya kaymakamlıklar aracılığıyla kullanım hakkı verilen araziler için yapılacak beyanların kira sözleşmeleri ile birlikte teslim edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti; belgelerini sunmayan üreticilerin, Doğrudan Gelir Desteği ve tazminat ödemelerinden yararlanamayacağını vurguladı.

Yeni beyan edilecek parseller için mülkiyet, icar veya miras belgelerinin aslı veya onaylı suretleri başvuru formu ile birlikte Fon’a ibraz edilmesi gerektiğini belirten Kızılduman, tahıl ve baklagil üreticilerinin kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için gübre faturaları veya tasdikli makbuzlarını sunmaları gerektiğini açıkladı.

Kızılduman, üreticilerin ayrıca üretici birliklerinden alacakları belgeyi, kimlik kartı fotokopilerini ve daha önce vermemiş olanların taahhütnamelerini başvuru sırasında Fon’a veya bölge tarım dairelerine teslim etmeleri gerektiğini belirtti.

Kızılduman, belgelerin eksiksiz ibraz edilmesinin başvuruların geçerliliği açısından zorunlu olduğunu vurguladı ve evraksız yapılan başvuruların işleme alınmayacağını ifade etti.