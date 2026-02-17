(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nelson Ikechukwu Echeme, Abubakar Sıddık, Md Miraj, Zaib Nasır, Md Alham mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Sadeli olguları aktardı. Polis, 16.02.2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede bulunduğu esnada yaya olarak tespit ettikleri aynı yerde sakin Nelson Ikechukwu Echeme’nin yapılan Muhaceret kontrolünde 05.05.2022 tarihinden itibaren 1383 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte saat 18:00 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde Gönyeli Polis Karakolu personeli devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketlerinden dolayı muhaceret durumları kontrol edilen Abubakar Sıddık' in 27.08.2025 tarihinden itibaren 173 gün, Md Miraj’ın 15.08.2025 tarihinden itibaren 185 gün süre, Zaib Nasır'ın 15.01.2025 tarihinden itibaren 397 gün, Md Alham’ın 11.09.2024 tarihinden itibaren 523 gün süre KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.