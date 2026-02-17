Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Fiber Optik Protokolü’ne karşı direnişi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bu protokol imzalanmayacak.” dedi.

İncirli, Meclis Genel Kurulu devam ederken, dışarıda eylem yapan sendikaların yanına geldi. İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

- “Bu memleketi başkalarına devretmelerine izin vermeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı İncirli, burada yaptığı konuşmada, bu memlekete sahip çıkan, memleketi seven, evlatlarını, doğacak torunlarını düşünen herkesin bu mücadelenin içinde olduğunu kaydederek, direniş hep birlikte sürdürüldüğünü vurguladı. İncirli, “Vazgeçecek de değiliz. Bu nereye kadar gidecekse oraya kadar gidecek. Bu protokol imzalanmayacak.” dedi.

İncirli, hükümetin hiç kimseye karşı sorumluluk hissetmediğini savunarak, hükümeti “yalan söylemek, manipülasyon, yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla” suçladı. İncirli, “Bu memleketi çalmalarına, memleketten vazgeçmelerine, memleketi peşkeş çekmelerine, başkalarına devretmelerine izin vermeyeceklerini” söyledi.

Destek veren tüm sendikalara teşekkür eden İncirli, “Bu iş burada bitmeyecek. Biz bunun karşısında duracağız. Çünkü bu bizim boynumuzun borcudur. Hepimizin boynunun borcudur. Sabırla mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Eylemciler yerleşke içerisinde eyleme devam etti

İncirli’nin konuşmasının ardından, eylemciler polis tedbirlerinin alınmasıyla Meclis yerleşkesine alınarak, Meclis binasına daha yakın bir yerde eylemlerine devam ediyor.

Eylemciler, burada slogan atarak, konuşma yaptı, protokolü kabul etmediklerini vurguladı.