Bıçaklı: “Mücadeleye destek vermek amacıyla Ercan’da grev başlamıştır”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sendikaya bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın, “Fiber Optik Protokolü”ne karşı yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı’nda greve gittiğini açıkladı.

Bıçaklı, grevin bugün itibarıyla Ercan Havalimanındaki kulede başlatıldığını belirterek, grev nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğunu söyledi. Grevin yalnızca Ercan’la sınırlı kalmayacağını ifade eden Bıçaklı, mücadelenin diğer dairelere de yayılacağını kaydederek, “Bu ülke bizimdir, biz yöneteceğiz” dedi.