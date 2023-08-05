Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Aslında memleket çok küçük, çevre de geniş olunca bu tür yazılar biraz sıkıntılı oluyor…

Sıkıntı da genelde karşı taraftan geliyor!

Dostuz ahbabız ya, sonu kırgınlıklar bile olabiliyor…

Anlayan anlıyor, anlamak istemeyen de tavrını hemen koyuyor!

Ama işte bir köşe yazarı yazmayıp da içine atarsa bunu fazla taşıyamaz…

Eninde sonunda, biraz da yumuşatarak bir şekilde yazar ve en azından içinde kalmaz!

Bu yazı da bu türden…

Kimseyi kırmak filan değil amacımız!

Kendimize göre doğra olanları yazmak…

Ve sonunda kamuoyunun takdirine bırakmak!

…

Şu anda devlet kurumlarında bürokrat olan arkadaşların belki de yüzde 90’nı tanırız…

Memleket küçük dedik ya bu da gayet normal!

Ama bir rahatsızlığım var işte…

Devlette görev alıp da siyasi partilerin birer amigosu olmaları!

Doğrusu devlet işleri ile parti işlerinin birbirinden ayrılması…

Ama biz beceremedik bir türlü işte!

Devletin en üst kademelerinde sırf parti rozetleri nedeniyle bulunuyorlar…

Bunların devlet işlerine siyaset karıştırmamaları mümkün mü!

Kim dese ben de yalan derim…

Şu partililik var ya, bir kere o izin vermez!

Çünkü dairelerde önce partili sonra konu komşu daha sonra da sokaktaki insanın işi olur…

Bu bizde artık vazgeçilmez bir gelenek haline gelmiştir!

…

O yüzden bugün bir zamanlar dillere destan olan kamu reformunu kaleme almak istedik…

Herkesin istediği, daha doğrusu siyasilerin sözde istediği kamu reformu!

Bu konuda yıllar önce İngiltere’den bile destek aldık ama…

Sonuç tam bir hayal kırıklığı!

Tüm siyasi partiler iktidar olmadan önce hep birinci sıra koyuyor ama gelin görün ki bir türlü geçmiyor, geçemiyor…

Gerekçe gayet basit;

Kasaba politikacılığına öyle alışmışız ki kimsenin işine gelmiyor!

Çünkü o zaman kamu gerçekten vatandaşına layık bir kamu olacak…

İktidar olan siyasi partiler devlet içinde istedikleri gibi at koşturamayacak!

Kural nizam gelecek, disiplin gelecek…

Kimin işine gelir ki bu!

…

Bu devletin üst makamlarında oturanlar…

Halkın bu devlete inanması, güvenmesi ve sahip çıkması için öncelikle bir türlü hayata geçirilmeyen kamu reformunu hayata geçirecek!

Çünkü kamu reformuyla tabi ki o da doğru dürüst yapılırsa her birey kamu aynı eşit haklara sahip olacak…

Bu da kaybolan güveni geri getirecek!

Devlet kadroları siyasi erkler tarafından gereksiz şişirilmeyecek…

Siyaset neredeyse kamuda hiç olmayacak!

Çünkü bu devleti siyasiler değil sadece ve zadece yasalar yönetecek…

Özellikle gençler için hayati olan istihdamlar parti rozetine ya da keyfi olmayacak, her bir genç istihdamlar konusunda eşit sayılacak!

Adı üstünde işte…

Hem kamuya hem de ülke geneline reform gelecek!

…

Onun içindir ısrarımız…

Sokaktaki insanlara tek tek sorun lütfen!

Kamu düzeninden memnun olan neredeyse tek bir insan bile bulamazsanız…

Hatta kamuda çalışanlarların geneli de partizanlıktan ve adam kayırmacılıktan bıkmış, bir an önce kamu reformunun yapılmasını beklemektedir!

Eşitlik ve adalet için…

Siyasi bir partiye mahkum kalmamak için!

Siyasiler bundan neden korkuyor ki…

Devlet işleyişini çağ dışılıktan çıkarıp modern bir yapıya kavuşturmak kesinlikle yine kendi yararlarına olacaktır!

Denesinler ve görsünler…

…