(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan Ferhat Bayır ve Okan Bayrak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da Kemal Aksoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede kasiyer olarak çalışmakta olan Okan Bayrak ve aynı yerde garson olarak çalışmakta olan Ferhat Bayır’ın 15 Şubat 2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde müşteriden almış olduğu 300 ABD Doları nakit paranın 200 ABD Dolarını işletmenin kasasına koymayarak tasarrufuna geçirip sirkat ettiklerini söyledi. Polis, olayın 18 Şubat 2026 tarihinde bildirildiğini, zanlıların aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, mesele ile ilgili olay anını gösteren kamera görüntüsü tespit edilerek, emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçlarını itiraf edici nitelikte gönüllü ifade verdiklerini, parayı harcadıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu ancak izinlerinin iptal edileceğini belirterek, davalarında hazır olmaları için uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.