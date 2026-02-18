(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçundan tutuklanan Alperen Gün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı. Polis, 17.02.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.