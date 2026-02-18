(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal Taşıma ve Tasarruf “suçlarından tutuklanan Talat Zirek mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Polis, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 15:45 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Kale 8 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufundaki sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında MKE 12 9P ibareli canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada mermiyi 12 Şubat 2026 tarihinde Girne turizm limanında KKTC'ye giriş yaptığı esnada beraber getirip KKTC'ye ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.