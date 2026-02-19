(Kamalı Haber) - Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 12 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek süre alındı.

Lefkoşa bölgesinde yakalanan 8 kişiyle ilgili olguları polis memuru Berat Kızmaz aktardı. Polis memuru Kızmaz 18.02.2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Caddesi üzerinde Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde Abu Bakkar Sarder’in 31.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 172 gün, Kukoye Kosınıotu Odemadıghı Moro’nun 29.11.2020 tarihinden itibaren 1907 gün, Edgar Buyagu’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 81 gün, Garıkaı Mtıkanı’nin 02.04.2023 tarihinden itibaren toplamda 1053 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi. Kızmaz, aynı tarihte Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Cürümler önleme şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde tespit edilen MD. Khairul Islam’ın 15.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 187 gün, Al Amin Sardar’ın 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 782 gün, MD. Rasel Hossen’in 09.09.2023 tarihinden itibaren 893 gün, MD. Arad Hossaın’in 31.10.2025 tarihinden itibaren 110 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların KKTC'de kalmış olduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti. Polis memuru Alperen Asena ise Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Gönyeli de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edilen ve yapılan Pamercy Atvena Agolla'nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 446 gün, yine aynı yerde sakin Nijerya uyruklu John Olanrewaju Oladejı'nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 1176 gün KKTC de ikamet izinsiz oldukları tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın henüz yeni başlamış olup zanlıların KKTC'de kalmış olduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını ve ihraç işlemleri başlatılacağını açıkladı. Polis memuru Görkem Gök de Demirhan'da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından temin edilen arama emri ışığında Demirhan'da ikamet eden Mushtaq Ahmet’in yapılan muhaceret kontrolünde 04.11.2025 tarihinden itibaren 106 gündür, Murad Khan'ın ise 24.10.2025 tarihinden itibaren 117 gündür KKTC'de İzinsiz İkamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların KKTC'de kalmış olduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.