(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklanan Oğuz Altunterim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı. Polis, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde zanlının Hamitköy'de H.B.’ye ait ikametgahının mutfak penceresi üzerindeki sinekliği elleri ile yırtıp, açık pencereden ikametgâh içerisine girip mülke tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgahın açık vaziyetteki giriş kapısından çıkış yapıp balkon içerisinde bulunan plastikten mamul saksının üzerine çıkarak kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlının saat 17.35’te Hamitköy'de işlediği mülkte tecavüz, kasti hasar suçlarından tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada kot pantolonun sağ on cebinde 17 cm bıçak ile 14 cm uzunluğunda nimi marka makas bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının olay yerine gelmiş olduğu ve kullanımında bulunan aracında yapılan aramada ise içerisi de uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo, makas, sürücü kapısının iç cebinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal tatlı kaşığı tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirilerek darp cebir izi raporlan temin edildiğini ve zanlıdan 2 adet 10 cc kan örnekleri alındığını kaydetti. Polis, 10.02.2026 tarihinde Mesele ile ilgili olarak konu uyuşturucu maddelerin nevi ve miktarının ve alınan kan örneklerinde gerekli analizlerinin yapılması için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, analiz sonucunda ve temin edilen raporlarda cam pipo içerisinde bulunan uyuşturucu maddenin metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğu, yine analiz edilen makas ile metal kaşık üzerinde ise hint keneviri kalıntısına rastlandığına dair rapor alındığını açıkladı. Polis, zanlıdan alınan kan örneklerinde yapılan analiz sonucunda zanlının kanında sentetik canabionid madde ile hint keneviri madde türü uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti. Polis, 16.02.2025 ve 17.02.2026 tarihlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesine götürülen ve kontrolden geçirilen zanlının cezai sorumluluğunun tam olduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığını, KKTC vatandaşı olup Bostancı’da ikamet ettiğini, benzer 2 davadan yargılandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.