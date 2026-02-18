(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı düzenleyen A.K’ün olayda kullandığı motosikleti Alayköy çemberine getiren Mehmet Ali Bekiş yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde motosikletin hangi amaçla kullanılacağını bilmediğini söyleyen zanlı aleyhine sadece gümrüksüz mal tasarrufu suçlaması getirildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 6 Ocak’ta Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı düzenlendiğini, olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren A.K’ün aynı gün yakalandığını söyledi. Polis, K’ün olayda kullandığı motosiklet, silah ve kaskın da aynı gün ele geçirilerek, emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanılan motosikletin Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getiren Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez’in getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis çavuşu Özmüezzin 23 Ocak’ta ise motosikletin Ertan Yılmaz ve zanlı Bekis tarafından Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakıldığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, aleyhine gümrüksüz mal tasarrufu suçundan dava getirildiğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.