İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundan Palma'da Belediye Meclisi, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle Başbakan Pedro Sanchez'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesini talep eden öneriyi kabul etti.

Vox partisinin, Başbakan Sanchez karşıtı ifadelerin yer aldığı Palma Belediye Meclisine sunduğu öneri, sağ görüşlü Halk Partisinin desteğiyle kabul edildi.

Aynı zamanda Sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan Sanchez'in, Palma'da "istenmeyen kişi" olarak gösterildiği önergede, Başbakan'ın istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi istendi.

Önergenin görüşülmesinde söz alan Vox partisinin sözcüsü Fulgencia Coll, Başbakan Sanchez için "Yolsuzluğa batmış, 21. yüzyılın bir otokratı. Moncloa'da (Başbakanlık konutu) bir gün daha kalabilmek için her konuda ayrılıkçı ortaklarına boyun eğen bu karakteri hükümetten uzaklaştırmanın zamanı geldi." dedi.