NATO hava savunma sistemleri tarafından Türk hava sahası yakınlarında düşürülen füzenin hedefinin Türkiye değil, Güney Kıbrıs olduğu öne sürüldü.

Fransa merkezli AFP’ye konuşan bir Türk yetkili, İran’dan ateşlenen füzenin aslında “Güney Kıbrıs’taki bir üssü hedef aldığını ancak rotasından saptığını” söyledi. Yetkili, füzenin Türk hava sahasına yönelmesinin bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti.

NATO ise daha önce yaptığı açıklamada İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınamış ve füzenin Türk hava sahasına girmeden önce ittifaka ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu. İttifak, Türk yetkilinin söz konusu iddiasına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapmadı.