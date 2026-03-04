Sri Lanka, İran donanmasına ait ‘IRIS Dena’ adlı geminin, ada yakınlarında batarken yardım çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

Reuters geminin bir denizaltıyla vurulduğunu yazmıştı.

Parlamentoda konuşan Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath’a göre imdat çağrısı şafak vakti alındı ve gemide yaklaşık 180 kişi vardı.

Sri Lanka hükümeti çağrı üzerine İranlı denizcileri kurtarmak için bölgeye donanma ve hava kuvvetlerini gönderdiğini duyurmuştu.

Sri Lanka dışişleri bakan yardımcısı yerel bir televizyona saldırıda en az 80 kişinin öldüğünü açıkladı. 32 kişininse kurtarıldığı duyuruldu.

ABD doğruladı: Torpidoyla batırdık, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth basın toplantısında Hint Okyanusu’nda ‘uluslararası sularda bir İran savaş gemisinin torpidoyla (su altı füzesi) batırdıklarını’ duyurdu.

Hegseth batırdıkları geminin adını açıklamadan şunu söyledi:

“Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana torpidoyla batırılan ilk düşman gemisi. O savaşta olduğu gibi -o zamanlar Savaş Bakanlığı’ydık- kazanmak için savaşıyoruz.”

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) da geminin vurulduğu anları X’ten paylaştı.