İran, ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail’in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürüldü.

NATO, gelişmenin üzerine İran’ı kınadıklarını duyurdu, Türkiye ise İran’ın Ankara büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ‘tepkisini’ iletti.

Bu sırada Pezeşkiyan, X’ten ‘dost ve komşu ülkeler’ vurgusuyla şunları yazdı:

“Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı.”