Pistorius, “Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak” dedi.

Alman bakan, ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve şiddetin daha fazla yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

İran rejiminin uzun yıllardır uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini belirten Pistorius “İsrail-Amerika saldırıları, İsrail’i yok etmek isteyen bir rejime yönelik. Bu rejim, yıllardır, hatta on yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Beyaz Saray’da ağırlamıştı.