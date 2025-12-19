İngiltere'de, İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemler düzenleyen "Palestine Action"ın yasaklı örgüt ilan edilmesinin ardından bu karara tepki gösteren Filistin destekçisi göstericilerin "terör" suçlamasıyla gözaltına alınmaya başlaması istatistiklere de yansıdı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkede 30 Eylül 2024-30 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan dönemde yapılan gözaltı ve arama verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, bu süreçte 1886 kişi "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alınırken bu sayı, 30 Eylül 2023-30 Eylül 2024 döneminde 248 olarak kayıtlara geçti. Ülkede, bu suçlamayla gözaltına alınanların sayısında son 1 yılda yaklaşık yüzde 660 artış kaydedildi.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle temmuzda "yasaklı örgüt" ilan edilen Palestine Action'a destek eylemlerinde yapılan gözaltıların, yaşanan yaklaşık yüzde 660'lık artışa etkisi dikkati çekti.

Bakanlık verilerinde, Palestine Action'ın yasaklanmasına "ifade özgürlüğünün engellenmesi" gerekçesiyle tepki Filistin destekçilerinin bu gruba destek amacıyla düzenlediği eylemlerde 1630 kişinin gözaltına alındığı bilgisi öne çıktı.

"Terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan bu 1630 kişinin, son 1 yılda "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alınanların yüzde 86'sı olduğu aktarıldı.

- "Palestine Action" destekçileri İngiliz, İrlandalı, ABD'li ve İtalyan

Verilere göre, geri kalan 256 gözaltı farklı sebeplerle terörle bağlantılı suçlardan dolayı yapılırken bu tür gözaltılar özellikle temmuz-eylül aylarında yüzde 21 arttı.

Gözaltına alınanların yüzde 17'sini oluşturan 319 kişi ise tutuklandı. Bunların 243'ünü Palestine Action destekçileri oluşturdu.

Palestine Action'a destek vermekten gözaltına alınanların yaş ortalamasının 57, diğer terör davalarında yaş ortalamasının 30 olduğu bilgisi de bakanlığın verilerinde yer aldı.

Gözaltına alınan en genç Palestine Action destekçisi 17, en yaşlısı 89 yaşında olurken diğer "terör" suçlarında en genç gözaltı 13 yaşında bir çocuğa yapıldı.

Tüm gözaltılarda kadın oranı yüzde 45 olarak açıklanırken, Palestine Action'a destek eylemlerinde 819 kadın gözaltına alındı.

Bakanlık, Palestine Action'a destek eylemlerinde kadınların gözaltına alınma oranının diğer eylemlere göre 4,4 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Terörizm suçlamasıyla gözaltına alınanların yüzde 65'i İngiliz vatandaşları olurken, gözaltına alınan Palestine Action destekçilerinin yüzde 95'ini İngiliz vatandaşları oluşturdu. Onları, İrlanda, ABD ve İtalya vatandaşları takip etti.

Son 1 yılda "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alınan 17 yaş altı çocuk sayısı ise 53 olarak açıklandı.