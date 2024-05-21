Daha birkaç ay önce hükümet karar almış ve kuraktan etkilenen tarımcılara 400 Milyon TL’ye yakın destek verileceğini açıklamıştı...

Hemen her yıl olduğu gibi!

Oysa Türkiye’den gelen suyun en az yarısının denize döküldüğünü bilmeyen yok...

Tarım amaçlı kullanamadığımız suyu denize havale ediyoruz!

Çünkü tembellik en büyük özelliğimiz...

Türkiye alın size içme kalitesinde su diye kapımıza kadar getiriyor!

Sonrası bizim görevimiz ama nerede o beceriklilik...

Yıllarca hep hazıra alışmışız, alıştırılmışız çünkü!

Bakın görün o tertemiz su yine Türkiye tarafından tarıma ulaştırılacak bizimkiler de sadece alkış tutacak...

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Sonra sırada narenciye vardı...

Bir kez daha dalında kaldı, dökülmeye başladı üretici kan ağlıyor ama bizimkiler narenciye ürününün pazarlaması için parmaklarını bile kıpırdatmadılar!

Yine işin kolayı seçtiler...

Narenciye üreticisine bilmem kaç milyon destek kararı aldılar!

200 Milyon TL’ye yakın para bu...

Üreticinin ayakta kalması için tamam ama eğer zamanında gerekli önlemler alınsaydı, hatta pazarlama konusunda Türkiye ile gerekli temaslar sağlansaydı bu para devletin cebinde kalacak başka yararlı işlerde kullanılacaktı...

Sanki de para basıyoruz, sen üzerine düşen görevi yapma, üreticiyi yerlerde süründür sonra da sanki büyük bir icraat gibi bu haberleri müjde ile ver!

Sanki de kendi ceplerinden ödeyecekler...

Savurganlıktan başka yaptıkları yok!

Kimin parasını kime veriyorsun bununla övünmek de neyin nesidir...

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Ülkedeki iki cezaevi de silme dolu...

Bine yakın mahkum var içeride!

Artan asayiş olaylarını dikkate alırsak bu sayı yakında ikiye hatta üçe katlanacak...

Çünkü ülkeye gelen burada kalıyor!

Bir mahkumun günlük yemek masrafı kelle başı 1005 TL imiş...

Geçenlerde eleştiri konusu da olmuştu!

Ama insan hakları filan dersek mahkum da insandır ve bunları aç bırakamazsınız...

Geçenlerde cezaevinde tecavüz olayına karışan 4 mahkuma büyük cezalar verildi!

2’si 21’en yıl, diğer ikisi de 18’er yıl yatacak...

Biz de onları besleyeceğiz!

Toplamda 80 yıl içeride kalacaklar...

29 bin 200 eder!

Toplamda sadece 4 kişinin yıllık yemek masrafı 29 milyon 246 bin Türk lirası...

Bir de tüm mahkumları düşünün...

Çok büyük paralar bunlar!

Memlekette huzur bırakmasında insanların namusuna göz diksinler bu toplum da kendi cebinden bunları doyursun...

Bunları geldikleri yere postalayın göndermek tek çaredir!

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Hayvancılar dün araçlı eylem yaptı...

Hem de yıkacağız, yakacağız dediler bir gün önceden!

Bizimkiler yine uyudu...

İthal et kararını kaldırırlarsa da hiç şaşırmayız!

Ne demekmiş yıkacaksın, yakacaksın...

Dingonun hanı mı burası!

Hem ülke trafiğini felç edeceksin, insanlar işine gücüne gidemeyecek hem de meclisin kapısını kıracaksın...

Nerde otorite, nerede devlet ciddiyeti nerede güvenlik güçleri!

Eylem yapılmasına karşı değiliz de bunu magandalığa dökmek de neyin nesi?

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Biraz da maç konuşalım...

Fenerbahçe Pazar akşamı fiyakamızı fena halde bozmuştur öncelikle bunu kabul etmek gerek!

Sen 18 haftadır yenilgi alma 10 kişi kalan rakibin gelsin kendi evinde seni rezil rüsva etsin...

Üzüldük mü elbette üzüldük ama dersimizi alırsak ne ala!

Demek ki neymiş şımarmayacaksın, rakibini de küçük görmeyeceksin...

Eminiz bizim takım hafta sonu şampiyon olacaktır ama aldığı yarayı da hiçbir zaman unutmayacaktır!

Umarız...

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