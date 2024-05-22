İki gündür devlet ortalıklarda görülmeyince hayvancılar artık zıvanadan çıkmıştır...

İlk gün meclisin kapısını kırdılar!

Dün de Başbakanlık kapısını...

Eylemciler açısından bakarsanız başarılı bile sayılabilir!

Binayı da yıkacaklarını söylüyorlar...

Yaksınlar, yıksınlar hatta ateşe bile versinler!

Eğer dün Başbakanlık önünde devlet gerçek yüzünü gösterebilseydi eylem bu kadar ileri noktaya gitmez eylemciler paşa paşa eylemlerini yapar dağılırlardı...

Arkadaşlar daha sert olacaklarını söylüyorlar!

Sertlik bazı durumlarda iyidir de karşında devlet varsa ki bizim gördüğümüz kadar dün yoktu şu anda hayvancılar bir adım öndedirler...

Zafere doğru da ilerliyorlar!

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Yaptıkları hak arama filan değildir...

Aksine ellerini halkın cebine sokmaktadırlar!

Lütfen isteklerine bakar mısınız?

İthal et izni kaldırılsın diyorlar...

Zamları keyfi hale getirecekler yani!

Yıllardır kurdukları düzen devam edecek...

Hele de içlerinde güneyden kaçak hayvan getirenler var ya!

Onların yatacak yerleri bile yok...

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Çiğ süt fiyatlarına zam istiyorlar...

Kendileri kasansın vatandaş evine süt götüremesin!

Çoluk çocuk süt içemesin öyle mi?

Bu millete yok böyle bir kötülük...

İnsan bencil olur da bu kadarına da pes doğrusu!

Gözünüz doysun sizin...

...

Dahası var...

Girdi maliyetleri düşürülsünmüş!

Türkçesi mali yardım istiyorlar...

Devlet o kadar zengin ya!

Tarımcıya verdiler, narenciyeciye verdiler hayvancılara da versin ne olur ki?

Hayvancıların iki gündür yaptığı eylemleri kesinlikle desteklemiyoruz...

Çünkü yaptıkları hak arama mücadelesi değil yıkıp dökerek avanta mücadelesine dönüşmüştür!

...

Her nedense son gün kendilerine kasaplar ve restorancılar da destek vermeye başlamıştır...

Daha düne kadar her iki sektör de ithal et iznini desteklerken şimdi geri adım atmışlardır!

Hele de kasaplar ithal etin gelmesiyle birlikte hayvancıların da fiyatlarını düşüreceklerini iddia ederken restorancılar da zam yapmamak için ithal ete ihtiyaçları olduğunu belirten basın açıklamaları yapıyordu...

Bakan Kelle dünkü açıklamasında haklıdır!

Sahi he oldu da bir gecede karar değiştirip hayvancıların eylemine destek kararı ürettiler...

Bunun mantıklı bir açıklaması olmalıdır değil mi?

Buyursunlar açıklasınlar...

...

Dünkü gün okuyucudan en fazla devletin acizliği konusunda telefon aldık...

Hayvancının yanında olan var olmayan var!

Kimse de eyleme karşı filan değil...

Hayvancıların çizmeyi aşan eylemleri karşısında devletin çaresizliği milletin gücüne gitti!

Yahu sen adı üzerinde devletsin...

Yeri geldiğinde devleti göklere çıkaran açıklamalar yapıyorsun!

Ama devlet olmanın gereğini de göstermiyorsun...

Bu kadar acizlik niye?

Hayvancı gelip devletin kapısını, duvarını yıkıyor sen pissi kedi gibi sinip kalıyorsun...

Devlete inananlara da hayal kırıklığı yaşatıyorsun!

Yok böyle bir şey...

Biraz daha korkup da susarsan binayı da yıkarlar, seni de yakarlar!

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Kesinlikle eylem ve grevlere karşı değiliz...

Ama gerçek hak hukuk arama eylemi olursa!

Kurtuluşun da üretimde olduğunu yazıp çizmişizdir yıllar boyu...

Ama iki gündür yapılan eylemler artık hükümete değil devlete yapılan eylemler haline gelmiştir!

Güneyden hayvan kaçakçılığı yapanları eylemlerde görmek de bambaşka bir tartışma konusudur...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, yıllardır yarım inşaat olarak atıl duran Güzelyurt hastanesinin bir özel üniversiteye devredilmesi konusunda bölgede yorumlar yapılmaya başladı. Bunu duyan bölge halkı da hayretler içinde kalıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için lütfen bir açıklama...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, yabancılara mal satışı konusunda alınan son karar nedeniyle çok sayıda müteahhit bu konuda niye sessiz kaldığınız yönünde yoğun mesajlar göndermeye başladı. Birçoğu da talimatın başka yerlerden geldiğini iddia ediyorlar haberiniz olsun istedik...

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Sayın Özdemir BEROVA, bazı veliler son iki aydır öğrencilerin burs paralarının yatmadığından şikayet etmeye başladılar. Ödemelerin hızlandırılması için girişimde bulunmanızı istiyorlar bir çoğu için bu para hayati önem taşıyor, umarız hassasiyetinizi esirgemezsiniz...

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Sayın Hasan SUNGUR, Türkiye’de emlakçılar ülke arazilerini hem de resmi olarak satmaya başladılar birlik olarak konuyla haberiniz var mı, herhangi bir girişimde bulunacak mısınız, yoksa kendileriyle siz de işbirliği içinde misiniz merak konusu olduk, hatırlatalım dedik...

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Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, geçmişte transfer olmak için can attığınız hükümetin diğer küçük ortağı konusunda yaptığınız açıklama hem hoş olmadı hem de iki parti arasında büyük sıkıntı yarattı. Umarız hatanızı en kısa sürede telafi eder kendilerinden özür dileme nezaketini gösterirsiniz...

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Sayın Mehmet BOYACI, Levent Okullarının velileri bu kez çok ciddi olarak fiyat indirimi yapılması için birkaç güne kadar kapınızı çalacak. Bu arada başka rakip okullar da işin takipçisi olmaya başladılar yakında ortalık fena halde karışabilir haberiniz olsun...

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Sayın Raşit ŞENKAYA, kasaplar birliği olarak daha önce ithal etin gelmesinin şart olduğunu söylerken şimdi ne oldu da bu kararından vazgeçerek eyleme destek kararı verdiniz. Bunun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır değil mi?

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, komite başkanlığından alınmanızın gelecek için bazı mesajlar içerdiğini biliyor muydunuz? Önümüzdeki haftadan itibaren önemli gelişmeler yaşanacağı konuşulmaya başlandı, bundan sonra da hakkınızda hayırlısı artık...

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Sayın Tolga ATAKAN, efsane takım K.Kaymaklı’nın süper ligden düşmesi konusunda yaptığınız açıklama kamuoyunda büyük ilgi ile karşılandı ama ne yazık ki destek konusunda kimseden ses çıkmadı. Ülkenin önde gelen iş insanlarından birisi olarak takıma sahip çıkmayı düşünür müydünüz?

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Sayın Kutlu EVREN, kurultayda aday olmanızı isteyen bazı partililerin dirsek temasını her geçen artırdığı yönünde duyumlar almaya başladık. Nihai kararı da kurultay tarihinin açıklanmasından sonra vereceğiniz söyleniyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun artık...

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Sayın Ayşe KARACA, en iyi radyo ve en iyi sunucu ödülünü kardeş ülke Azerbaycan’da almanız gurur verici oldu. Ayrıca ödülleri şampiyon meleklerimiz ve sivil savunmaya ithaf etmeniz büyük incelik oldu. Sizi ve Radyo Vatan’ı tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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