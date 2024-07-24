İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup, Dışişleri Bakanlığının girişini kapatarak İngiltere'nin İsrail'e silah satışına son vermesini ve satışa devam etmenin nedeni olarak gösterilen hukuki inceleme raporlarının açıklanmasını istedi.

Kendilerine "Özgür Filistin için İşçiler" adını veren grup, yerel saatle sabah 07.30'da (TSİ 09.30) Buckingham Sarayı önündeki The Mall caddesinde bulunan Kaptan Thomas Cook heykeli önünde buluşarak bakanlığa yürüdü.

Halka açık olan Kraliyet Atlı Muhafız Birliği içinden geçerek bakanlık önüne gelen grup, bina girişini kapattı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında eylemini sürdüren grup, 5 Temmuz'da iş başına gelen yeni İngiliz hükümetinden İsrail'e silah satışlarını durdurmasını ve eski hükümetçe silah satışlarına devam etme nedeni olarak gösterilen tavsiye niteliğindeki hukuki inceleme raporlarının açıklanmasını istedi.

Bakanlık çalışanlarının binaya girmesine engel olan grup, Dışişleri Bakanına yönelik "David Lammy senden utanıyoruz" sloganı ile "Orta Doğu'dan elini çek", "Bir ömür boyu özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Silah ambargosu hemen şimdi" sloganları attı.

Yaklaşık 300 eylemci, ellerinde "Britanya yapımı soykırım", "Hemen ateşkes. Silah satışını durdur. İşgale son ver", "Bu fabrika soykırıma silah sağlıyor" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdur" pankartları taşıdı.

Eylemciler, Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığında silah satışına karşı duruş sergileyen memurlara da destek verdiklerini dile getirdi.

Grubun bakanlığa girişi engellemesi ve dağılmaması üzerine polis bazı eylemcileri gözaltına aldı. Grup, gözaltına alınan eylemci sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İngiltere'de yeni hükümet, eski hükümetten farklı olarak Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapsa da eski hükümetin aldığı kararlardan yalnızca 1 tanesinde geri adım atmıştı.

Yeni hükümet, eski yönetimin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik ocakta kestiği mali desteği tekrar sağlama sözü vermişti.

Eski hükümete sunulan inceleme raporlarını açıklaması çağrısı yapılan yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunları açıklama yetkisi olmadığını belirterek kendi inceleme süreçlerini başlattıklarını ifade etmişti.