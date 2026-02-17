Red Bull, F1 baş tasarımcısı Craig Skinner'ın takımdan ayrılmasıyla sezon başında büyük bir darbe aldı.

Skinner, Red Bull'un eski tasarım dehası ve artık Aston Martin'in takım patronu olan Adrian Newey'yle yakın çalışmıştı. Ancak Milton Keynes merkezli ekip, 20 yıldır çalıştığı Skinner'ın ayrılışını doğruladı.

Diğer ayrılıklarla doğrudan bağlantılı olmasa da Skinner son yıllarda takımdan ayrılan çok sayıdaki önemli çalışanın sonuncusu.

Christian Horner, Newey'nin ayrılışını açıklamasından bir yıl sonra, geçen yaz F1 CEO'luğu görevinden alınmıştı. Eski sportif direktör Jonathan Wheatley ve baş stratejist Will Courtenay de sırasıyla Audi ve McLaren'a geçmişti.

Buna rağmen Max Verstappen 2024'te üst üste 4. dünya şampiyonluğunu kazanmış ve geçen yılki pilotlar şampiyonluğunu sadece iki puanla kaçırmıştı. Red Bull ayrıca Ford'la birlikte kendi motorlarını ürettikleri ilk yılda etkileyici bir sezon öncesi performansı sergiledi.

Skinner, 2006'da Newey'yle aynı dönemde Red Bull'a katılmış ve başlangıçta CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) mühendisi olarak çalıştıktan sonra aerodinamikle ilgili çeşitli görevlerde yükselmişti.

4 yıl aerodinamik şefi olarak görev yaptıktan sonra 2022'de baş tasarımcı olmuş, Newey ve teknik direktör Pierre Wache'la birlikte Red Bull'un rakiplerinden bir sınıf üstün olduğu yer etkisi dönemine ait araçlar üzerinde yakın çalışmıştı. 2023'te biri hariç tüm yarışları kazanmışlardı.

Ancak son zamanlardaki sansasyonel ayrılıklara rağmen bu yılki RB22 aracı, geçen hafta Bahreyn'deki testte üstün düzlük hızıyla sezon öncesinde umut vaat etti.

Ancak vaatlerine rağmen, Max Verstappen bu yeni nesil araçları eleştirerek, enerji dağıtımına odaklanmaları nedeniyle onları "yarış karşıtı" ve "steroidli Formula E gibi" diye niteledi.

Sezon öncesi son testler bu hafta (18-20 Şubat) Bahreyn'de yapılacak, ardından 8 Mart'ta Melbourne'de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si düzenlenecek.