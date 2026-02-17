Costa, X’teki paylaşımında bugün (17 Şubat) Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları’nda konuştuğunu duyurdu.

Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirten Costa, “AB ve üye ülkeler, 2028’e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır” dedi.

Konsey başkanı Avrupa kıtasında ‘ister Ukrayna ister Grönland’da olsun’ uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını belirtti.