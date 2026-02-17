ABD arabuluculuğundaki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin üçüncü turuna Cenevre ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürmesi öngörülen görüşmelerde taraflar Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için atılacak adımları masaya yatıracak.

Görüşmeler öncesi savaş alanında silahlar konuşmaya devam etti. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Krasnodar bölgesinde Rus petrol rafinerisini vurduğu belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri de gece boyunca 425 Rus dronenunun ve füzesinin Ukrayna'ya saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cenevre'deki görüşmeler öncesinde, diplomasinin "adalet ve güçle" daha etkili olacağını söyledi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Rusya'ya yönelik yaptırım baskısı ve Ukrayna ordusuna ve hava savunmamıza istikrarlı, hızlı destek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA BASKI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını sona erdirme vaadini gerçekleştirmek için özellikle Kiev'e yönelik baskısını sürdürüyor.

Bu tutumu nedeniyle Avrupalı müttefikleri tarafından Rusya'ya taviz vermek ve Rus tezlerini desteklemekle eleştiren Trump, Cenevre müzakereleri öncesinde yine Ukrayna liderliği üzerindeki baskıyı artıran bir açıklama yaptı.