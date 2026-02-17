Çinliler arasında yeni moda Dubai'ye yerleşmek oldu.

Uzun süredir Singapur'u tercih eden zenginler, sermayeleriyle birlikte rotayı Ortadoğu'ya çevirmeye başladı.

The Economist, Çin'deki ekonominin durgunluğundan sıkılan ve ABD'nin yaptırımlarından kaçınmak isteyen Çinlilerin, varlıklarını farklı yerlerde de değerlendirmek istediğini bildiriyor.

Güneşli, güvenli ve düşük vergi uygulanan Dubai'nin zengin müşterileri de barındırmasıyla birlikte Çin şirketleri tarafından cazip görüldüğü vurgulanıyor.