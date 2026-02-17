İsveç hükümetine bağlı turizm gelirlerini artırmayı amaçlayan tanıtım organizasyonu ‘Visit Sweden’ beş özel adanın hediye edileceğini duyurdu.

Euronews’ün haberine göre Visit Sweden CEO’su Susanne Andersson “İsveç dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla adaya sahip. İnsanları belki de en gerçek lüks olan kendi adalarına doğanın huzur ve dinginliğiyle yaşamaya davet ediyoruz” diyor.

Fakat ada sizin oldu diye tatil köyüne dönüştüreceğinizi ya da üzerinden para kazanacağınızı sanmayın. Adayı bir yıl boyunca kullanma hakkında sahip resmi bir ada bekçisi olacaksınız.

Bu sürede vahşi yaşam ve çevreye saygılı olmanız şartıyla kamp yapabilecek, arkadaşlarınızı çağırabilecek ve adada keyfinizce takılabileceksiniz.

Hediye olarak verileceği duyurulan adalar şunlar:

Medbadan

Flisan

Storberget

Tjuvholmen

Marsten

Ayrıca ödül olarak ada kazananların iki kişilik İsveç’e gidiş-dönüş seyahat masrafı da karşılanacak.

Başvurucu için neden adayı istediğinize dair bir dakikalık video yollamanız gerekiyor. Sosyal medyada ‘#YourSwedishIsland’ etiketiyle videoyu paylaşmak da şansı artıracakmış.

Son başvuru tarihinin 17 Nisan 2026 olduğu yarışmada ada kazananlar mayısta açıklanacak.

Yarışmaya milyarderlerin ve 18 yaş altındakilerin başvurması yasak.