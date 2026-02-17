Belçika’nın ikinci büyük kenti Anvers’te (Antwerp), tıbbi bilgisi olmayan üç Yahudi sünnetçi hakkındaki soruşturma, Brüksel-Washington hattında siyasi gerilime neden oldu.

Yahudi cemaati arasında ‘işinin ehli olmayan kişilerce yapılan yasadışı sünnet’ konusunda başlattığı soruşturmaya White tepki gösterdi.

Büyükelçi, sosyal medya hesabından, soruşturmayı ‘saçma ve antisemitik’ diye değerlendirdi.

White, sünnetçilerin bu konuda binlerce yıllık bir geleneğe sahip olduğunu savunarak, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke’yi ‘çok kaba davranmak’la suçladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen AA’ya White’ın, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından bakanlığa çağırılmasının ardından bakanlık müsteşarı Theodora Gentzis tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Sözcünün aktardığına göre Gentzis büyükelçiye Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nde belirlenen çerçeveyi hatırlattı. Akredite edilen büyükelçinin görevlerinin sınırlarını da vurgulayan müsteşar şunları söyledi.

* Bu ortaklık hayati önem taşımaya devam etmektedir ve diyaloga açık kalınacaktır. Fakat bu diyalog, kurumlarımıza ve egemenliğimize saygı temelinde yürütülmelidir.

* Yahudi karşıtlığıyla mücadele Belçika için bir önceliktir. Ülkemiz, kendi topraklarında ve yurt dışında Yahudi karşıtlığı ve ırkçılığın her türünü sürekli ve açık bir şekilde kınamaktadır.

* Bu mücadeleyi bölünme yaratmak yerine güçlerimizi birleştirerek birlikte yürütmeliyiz. Dayanaksız suçlamalar bu amaca hizmet etmez, aksine onu zayıflatır.

White’ın sözleri, birkaç yıldır Anvers savcılığınca yürütülen bir davaya dayanıyor. Savcılık, Anvers Yahudi topluluğunda yasadışı sünnet uygulamalarını inceliyor.