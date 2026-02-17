Yeni araştırmaya göre Afrika, 2025'te turist sayısında en büyük artış görülen bölge oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki kısa vadeli turizm trendlerini izleyen yıllık Dünya Turizm Barometresi'ni yayımladı.

Enflasyon ve jeopolitik zorluklara rağmen seyahat iştahının hâlâ devam ettiğini gösteren araştırma, dünya genelinde uluslararası turist sayısında yüzde 4'lük artış olduğunu ortaya koydu.

BM, yaklaşık 1,52 milyar turist kaydetti; bu, 2024'e göre yaklaşık 60 milyon daha fazla. Geçen yıl aynı zamanda pandemi sonrası dönemde turizm için yeni bir rekor oldu.

Afrika geçen yıl 81 milyon turist ağırladı; bu, Avrupa ve Amerika kıtalarına göre önemli ölçüde daha az olsa da yüzde 8'le en büyük artış.

Özellikle Kuzey Afrika'da güçlü sonuçlar elde edildi (+ yüzde 11). Örneğin Afrika'nın en büyük turist güzergahı Fas, yüzde 14 daha fazla uluslararası turist ağırlayarak yaklaşık 20 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Güney Afrika (+ yüzde 19), Etiyopya (+ yüzde 15), Seyşeller (+ yüzde 13), Tunus ve Sierra Leone (ikisi de + yüzde 10) de 2025'te en iyi performans gösteren ülkeler arasındaydı.

Ancak Avrupa, 793 milyon girişle en yüksek toplam turist sayısına ulaştı. Bu, 2024'e göre yüzde 4, 2019'a göreyse yüzde 6'lık bir artış.

İzlanda, Avrupa'daki tüm güzergahlar arasında en yüksek artışı göstererek bir önceki yıla göre yüzde 29 daha fazla ziyaretçi çekti.

Öte yandan Asya ve Pasifik, yüzde 6'lık farkla ikinci en büyük turist giriş artışını kaydetti. Bhutan, Sri Lanka ve Maldivler'de de turist sayısında artış görüldü.

Toplam turist giriş sayısı 331 milyona ulaşarak Avrupa'dan sonra ikinci en büyük rakam oldu.

Ortadoğu, 2025'te yüzde 3'lük bir büyüme kaydetti. Mısır, turist girişlerinde en yüksek artışı gösterirken, onu Ürdün, Bahreyn ve Katar izledi.

218 milyon turistle Amerika kıtası, gelen turist sayısında sadece yüzde 1 artış gösterdi. Ancak Brezilya, yüzde 37'lik muazzam bir artış yaşadı. Ardından Curaçao, Guatemala, Honduras, El Salvador ve Aruba geldi.

Genel olarak, hiçbir bölgede sayılarda azalma veya durgunluk görülmedi ve tüm dünyanın yıl boyunca turizm ihracat gelirlerinden tahmini 2,2 trilyon dolar kazandığı düşünülüyor.

BM, bu yıl uluslararası turizmin 2025'e kıyasla yüzde 3 ila 4 daha büyüyeceğini tahmin ediyor.

BM Dünya Turizm Barometresi 2025