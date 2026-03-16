Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, 5 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, 8 Mart’ta entübe edilmişti. Ünlü tarihçi, 13 Mart’ta hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Galatasaray Üniversitesi’nde ortaylı için anma töreni düzenlendi.

Törene kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, torunu Deniz Ali Kazıcı’nın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Profesör Celal Şengör, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, siyasetçiler, akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.

‘Dün kitap odasına girdiğimde yarım kalan tashihini görmek içimi acıttı’

Törende konuşan kızı, babasının akademisyenliğe verdiği önem ve Galatasaray Üniversitesi’ne duyduğu bağlılığı anlattı.

Babasının uluslararası akademik çevrelerde de saygı duyulan bir isim olduğunu belirten Kazıcı, “Sadece ülke için değil, uluslararası akademik camiada da çok sevilen sayılan bir meslektaşınız oldu. Bütün bu kurumların arasında Galatasaray Üniversitesi’nin, hem akademik hayatında hem de kişisel dünyasında çok özel bir yeri olduğunu söylemek isterim” dedi.

Babasının, Galatasaray Üniversitesiyle eş zamanlı olarak Topkapı Sarayı’ndaki görevine de başladığını aktaran Kazıcı, “O dönemde arkamda bulunan Üsküdar Sultantepe’de oturuyordu. Her yerde büyük bir keyifle ‘İstanbul’un üç yakasında evim var. Biri Üsküdar, diğeri Topkapı Sarayı, sonuncusu da Galatasaray Üniversitesi’ derdi.” diye konuştu.

Tuna Ortaylı, babasının anısını paylaştıkları için akademisyenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Hastane sürecinde etrafı, kitapları, sözlükleri ve gazetelerle içerideyken bir yandan da çıkacak sorunun tashihini yapıyordu. Dün, kitap odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihini görmek içimi acıttı.

Tuna Ortaylı Kazıcı.

Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca’yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur.”

Prof. Dr. Celal Şengör de arkadaşını çok özleyeceğini belirterek, onun çok iyi bir insan olduğunu anlattı.

Törende, Ortaylı’nın uzun süre birlikte çalıştığı akademisyenlerle asistanları anılarını aktardı.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Ortaylı için Fatih Camisinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Ortaylı’nın kızı, kardeşleri Enver, Emeldar ve Nuriye Ortaylı cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Törene siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, öğrenciler, siyaset ve spor dünyasından isimler ve Ortaylı’nın çok sayıda seveni katıldı.

Öte yandan Ortaylı’nın ailesinin yarın 10.00-20.00 saatleri arasında Divan İstanbul Otel’de taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.