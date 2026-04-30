Türkiye MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından, basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

- GKRY'ye Fransız askerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Fransız askerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler üzerine Türkiye'nin, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket ettiği vurgulandı.

Bu yaklaşımın, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin milli hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."