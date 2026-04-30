23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan’da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sırasında fenalaştığı öne sürülen Öncü, yoğun bakıma alındı.

Genç kadın, durumu kötüleşince 23 Nisan’da İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi ancak kurtarılamadı.

Ailesi, ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. Anadolu Ajansı, hastanenin adını paylaşmadı.

‘Şikayetçiyim, o hastaneyi kapatsınlar’

Öncü’nün annesi Remziye Kanak, kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi:

“Ameliyata güle oynaya girdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim.

Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Benim kızım daha 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. ‘Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş’ dediler. ‘Kızınız iyi’ dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar.

Hatice Öncü’nün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

‘Fenalaştık, ‘Para ödemeden tedavi yapılmayacak’ dediler’

Baba İbrahim Öncü’yse ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgiler bulunduğunu ileri sürdü:

“Acımız büyük, onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana ‘Sevk etmem lazım’dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu. Hastanede fenalaştık ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediler.”

Dede Mehmet Mahsum Kanak’sa torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini, sağlıklı girdiği ameliyattan uyanamadığını anlattı.