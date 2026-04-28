Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan özel sektöre ait bir madenin işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi eylemlerine 8 gündür devam ediyordu.

İçişleri Bakanlığı'nda maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında görüşme gerçekleştirildi.

Toplantı, taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlandı.

İŞÇİLER EYLEMİ NOKTALADI



İçişleri Bakanlığı, “İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” açıklamasında bulundu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin eylemi sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Çakır “Saat 19.00'da bizi destek verenleri Kurtuluş Parkı'na bizi uğurlamaya bekliyoruz” dedi.

Ankara'da eylemlerini sonlandıran maden işçileri, alanda görev yapan polislere çiçek verdi.

“60 MİLYON LİRALIK ÖDEME DAHA İŞÇİLERİN HESABINA YATTI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada işçi alacaklarının 36 milyon TL’lik kısmının yatırıldığını, kalan tutarın ise haftaya ödeneceğini duyurmuştu.



Bakanlıktan yapılan bugünkü açıklamada ise daha önce gerçekleştirilen 36 milyon TL’lik ödemeye ilave olarak 60 milyon TL'lik ödemenin firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"24 Nisan 2026 Cuma Günü Bakanlığımız Tarafından Yapılan Basın Açıklamasına istinaden;

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerine ilişkin işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik süreç, en başından itibaren Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirilmiş; hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu süreçte şirket yetkilileri tarafından işçi alacaklarının ödenmesine yönelik verilen taahhütler Bakanlığımızca yakından izlenmiş olup, daha önce gerçekleştirilen 36 Milyon Türk Lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 Milyon Türk Lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır.

Aynı zamanda hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve işçi tarafı devam eden eylemleri noktalama kararı almıştır.

Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir."



BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uzlaşıya varılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çiftçi'nin açıklaması şöyle: "Ankara’da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesi, hepimiz adına anlamlı bir tablo ortaya koymuştur. Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması; milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur.

‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.’ anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hâkim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."