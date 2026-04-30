Karayel, "Bu çirkin eylem, doğrudan doğruya aziz milletimizin kutsallarına yönelmiş ağır bir saygısızlık, aynı zamanda düşmanca bir zihniyetin dışa vurumudur." dedi.

Karayel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, GKRY'deki bayrak yakma eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GKRY'de bayrakların yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın fotoğraflarının yakıldığını hatırlatan Karayel, yaşananların basit bir hadise olarak geçiştirilemeyeceğini, "açık bir provokasyon ve bilinçli bir tahrik" olduğunu belirtti.

Karayel, "Söz konusu provokatif girişimler, Kıbrıs adasında barış, huzur ve istikrar ortamını zedelemeyi amaçlayan, nefret diliyle beslenen ve bölgede gerilimi artırmaktan başka hiçbir sonuca hizmet etmeyen tehlikeli adımlardır. Bu çirkin eylem, doğrudan doğruya aziz milletimizin kutsallarına yönelmiş ağır bir saygısızlık, aynı zamanda düşmanca bir zihniyetin dışa vurumudur." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın, tarih boyunca Türk milletinin kararlılığının, fedakarlığının ve dirayetinin en somut şekilde tezahür ettiği mukaddes coğrafyalardan biri olduğunun altını çizen Karayel, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın da adadaki Türk varlığını korumaya yönelik meşru ve tarihi bir iradenin açık ilanları arasında yer aldığını kaydetti.

Yaklaşık 30 yıl önce Rum asıllı bir kişinin Türk bayrağını indirmeye çalıştığını anımsatan Karayel, bu olayın da bayrağa uzanan ellerin akıbetinin ne olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

İsmail Emrah Karayel, "Türk askeri, o gün olduğu gibi bugün de bayrağına, vatanına ve egemenlik haklarına yönelen hiçbir teşebbüse müsamaha göstermeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Bizim için bayrak, uğruna can verilmiş mukaddes bir değerdir. Vatan toprağı ise sıradan bir coğrafi terim değil, şehitlerimizin al kanlarıyla sulanmış kutsal bir emanettir." diye konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca şanlı destanlara imza attığını ifade eden Karayel, bayrağa, devlete ve milletin onuruna yönelen hiçbir hadisenin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Karayel, şunları ifade etti:

"Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin bu provokatif hadiseyi kendi gündemlerine taşıma çabası, Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ni arkasına alarak tek taraflı bir söylem oluşturma ve gerilimi uluslararası zemine yayma arzusunun da açık bir yansımasıdır. Bu tutum, tarafsızlık ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi çözüm arayışlarına da zarar vermektedir. Kıbrıs meselesi, tehditkar söylemlerle, düşmanca eylemlerle ve provokasyonlarla değil, tarihi gerçekler, uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde ele alınmalıdır. Bu çerçevede bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı, adanın eşit ve asli unsurudur. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını yok sayan, haklarını görmezden gelen ya da onu hedef alan girişimlerin karşılıksız kalacağını düşünmemelidir."

Karayel, Türk milletinin kutsallarına uzanan her türlü habis emeli bertaraf edecek kudrete sahip olduğuna dikkati çekerek, Rum tarafını aklıselime, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ettiklerini bildirdi.

Uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları da açık tahriklere karşı ilkeli, adil ve net bir duruş sergilemeye çağırdıklarının altını çizen Karayel, benzer provokasyonlara hiçbir zaman geçit vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Yunanistan'da ve GKRY'de Türkiye'ye karşı provokatif adımlar atıldığını belirten Karayel, Yunanistan'daki resmi ordu geçit töreninde Türkiye'ye ilişkin hakaretler içeren sloganlar atıldığını, "Kıbrıs Yunan'dır" ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Karayel, yaşananlara tepki gösteren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın "Ada hayali kuranlara, Mehmetçik adada bekliyor, yüzme bilmeyenler gelmesin" paylaşımını yaptığını hatırlattı. GKRY'deki bir askerin "İşgal altındaki vatanımızda Paskalya'yı kutlamayı diliyoruz" ifadelerini kullandığını anlatan Karayel, bunun üzerine ise Akar'ın "Kıbrıs Türkü'nün vatanında Paskalya hayali kuranlara, son Paskalyanız olur" açıklamasında bulunduğunu dile getirdi. Akar'ın açıklamalarının bazılarını rahatsız ettiğini belirten Karayel, açıklamaların ardından bayrakların ve Akar'ın fotoğrafını içeren afişin yakıldığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda GKRY'yi temsil eden üyenin, yaşananları anlatmadan Akar'ın açıklamalarını göstererek "Bizi Türkler tehdit ediyor" dediğini ifade eden Karayel, GKRY'nin, adanın tek hakimi gibi açıklamalar yaptığını ve Türk varlığını yok saydığını ifade etti.

Karayel, Türklerin haklarını korumakla ilgili yapılan açıklamaların GKRY tarafından Avrupa Birliği'ne tehditmiş gibi gösterildiğini belirtti.