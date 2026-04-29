Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kut'ül Amare Zaferi, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak konuşmasına başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bölgemizde ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize, istikbalimize ihanet olacaktır. Hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız." açıklamalarında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, kürsüde tehditler savuruyor. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı arttırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, uzun yıllar hasretini çektiği çok sesliliğe nihayet kavuştuğunu ve bundan geriye dönüş olmayacağını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim CHP'deki Bizans oyunlarıyla uğraşacak ne vaktimiz ne niyetimiz ne de bunlara ayıracak vaktimiz var, midemiz var.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.” açıklamalarında bulundu.