Fransa'nın başkenti Paris'teki IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) merkezinde IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı düzenleniyor.

Toplantıya Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, IEA Başkanı Fatih Birol, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkan Laurent Fabius'un yanı sıra 50’den fazla ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Bakan Kurum toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıyı düzenleyenlere ve katılım gösteren üst düzey temsilcilere teşekkür etti. COP31 Başkanlığı olarak IEA ile ilk üst düzey toplantıyı gerçekleştirdiklerine işaret eden Kurum, bu toplantıda gelecekte atılacak adımları ele alacaklarını aktardı.

"Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına adım atıyoruz." diyen Kurum, anlaşmanın ilk on yılında taahhütlerin ortaya konduğunu ve kurumların şekillendiğini, ikinci on yılında ise bunların uygulamaya geçirilmesine odaklanılacağını dile getirdi.

Kurum, "Bugün dünya tarihinin en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız ve bu durumu hep birlikte fırsata çevirmek zorundayız." diye konuştu. Küresel enerji krizinin enerji bağımlılığı ve güvenliğini gündeme getirdiğini belirten Kurum, bu alandaki bütün krizlerin "bilimin rehberliğindeki enerji planlamalarının ne kadar önemli olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Bu nedenle COP31'deki ana temalardan birinin bilim ve teknoloji olduğunun altını çizen Kurum, "Küresel ekonomi, enerji paradigmasını dönüştürmek zorundadır. Bu bir zorunluluktur, tercih değildir. Yapılması gereken en kritik adım temiz enerjiye geçişi hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bu dönüşümde hem enerji arz güvenliği hem de ülkelerin refahını korumak için birlikte çalışma çağrısında bulunan Kurum, elektrifikasyon ve dijitalleşmenin bu dönüşümde en önemli "oyun değiştiriciler" olduğunu kaydetti.

Kurum, "Son on yılda yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık. Enerji verimliliğine 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptık ve depolama kapasitesi konusunda AB'ye (Avrupa Birliği) üye ülkelerin önüne geçtik." dedi.

Bakan Kurum, "Fosil yakıt ithalatına olan bağlılığımızı azaltmak, vatandaşlarımızı küresel bu piyasa dalgalanmalarının yarattığı kırılganlıklardan korumak için de somut adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bugünkü krizin içinde Türkiye güvenli liman olarak yine vatandaşlarına ve bölgeye her türlü hizmeti vermeye devam etmektedir; huzurun, güveninin adresi olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

COP31 Başkanlığı olarak çok taraflılığa güvenin tesis edilmesini ve ülkelerin egemenlik haklarına ve ulusal koşullarına saygıyı öncelediklerini vurgulayan Kurum, "sorunların ve fırsatların açık bir diyalog içinde ele alınabilmesinin öncelikli hassasiyetleri olduğuna" dikkati çekti.

Kurum, IEA'nın Fatih Birol başkanlığında bu alanda önemli adımlar attığını vurgulayarak "Bu kapsamda biz de Uluslararası Enerji Ajansımızla birlikte stratejik ortaklığımızı bu toplantıda açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.