Güney Kıbrıs’ta “Agios Dometios- Ay. Demet” bölgesindeki hipodromda meydana gelen olayda 67 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi geçen gün ilk at yarışının başlamasından önce hipodromda meydana gelen kazada, huysuzlanan bir atın 67 yaşındaki seyise çarparak yere düşürdüğünü ve yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

67 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un dün sabaha karşı hastanede hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, kontrolden çıkan atın kendisini durdurmak isteyen bir ahır işçisine çarptığını kaydetti.